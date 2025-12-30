Adiós a las cartas en Dinamarca

400 años después, el correo tradicional dice adiós en Dinamarca, el primer país europeo en hacerlo

En dos días en Dinamarca los sellos solo servirán para hacer colección, porque el país cierra permanente el servicio postal público

Compartir







400 años después, el correo tradicional dice adiós en Dinamarca, el primer país europeo en hacerlo. Poco a poco las cartas se van perdiendo, nos lo cuenta Carla Infiesta. En dos días en Dinamarca los sellos solo servirán para hacer colección, porque el país cierra permanente el servicio postal público. A través de un emotivo vídeo dicen adiós a lo que es una tradición de hace siglos. Y también se despiden de sus clásicos buzones rojos.

El servicio postal danés, operado por PostNord, dejará de recoger y distribuir cartas por falta de rentabilidad, debido al acusado descenso de envíos en los últimos años. El volumen de cartas en Dinamarca ha caído un 90 % desde 2000 y, sólo de 2023 a 2024, un 30 %, argumenta la empresa.

Dinamarca es uno de los países más digitalizados del mundo. Hay una aplicación para casi todo. Poca gente usa dinero en efectivo y los daneses incluso llevan su licencia de conducir y tarjeta sanitaria en su teléfono inteligente. Los extractos bancarios, facturas y correspondencia de las autoridades locales se envían electrónicamente.

Ahora una empresa privada asumirá esta función. La de estar conectados de una forma más presente. La de dedicar tiempo a escribir a mano nuestros deseos. La de acordarnos de aquellos a quienes queremos. Cambia el ritmo de vida, cambian las costumbres. Y más de 400 años de historia que cierran el sobre, pero no los recuerdos.