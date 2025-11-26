Las cifras del horror del fuego más destructivo en Hong Kong desde 2008

Ocho edificions ardiendo a la vez provocan decenas de muertos, 279 desaparecidos, 29 hospitalizados, siete de ellas en estado crítico.

El gesto de horror de quienes están delante de ese infierno viendo con impotencia cómo las llamas lo devoran todo no engaña

8 edificios gigantescos ardiendo a la vez. El gesto de horror de quienes están delante de ese infierno viendo con impotencia cómo las llamas lo devoran todo no engañan. Jason Kong observa desde lejos "cómo se calcina su propia casa. Cuando llegué, los bomberos no me dejaron subir. He dejado a mi perro dentro", confiesa. Las cifras de la tragedia en este incendio que tiene en vilo a Hong Kong son alarmantes. Y el incendio sigue sin estar controlado.

El jefe de Gobierno de Hong Kong, John Lee, ha informado en una rueda de prensa celebrada desde el Hospital Príncipe de Gales que otras 279 personas están desaparecidas, mientras que 29 se encuentran hospitalizadas, siete de ellas en estado crítico.

Las autoridades pertinentes han iniciado ya una investigación y que los expertos recolectarán muestras de material del andamiaje para verificar si el complejo residencial en llamas, ubicado en el barrio de Tai Po, cumple con las normas de construcción.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Chris Tang, ha asegurado que las primeras pesquisas indican que la rápida propagación de las llamas es "sospechosa". "La red y la lona impermeable, una vez quemadas, mostraron una propagación de las llamas superior a la permitida", ha aseverado. No ayuda el andamiaje de bambú y la malla verde de plástico que recubre la fachada.

800 bomberos y 140 camiones en la zona

Alrededor de 800 bomberos y 140 camiones se han desplazado al lugar de los hechos. Las autoridades también han desplegado drones para intentar apagar las llamas y para tratar de identificar a un número indeterminado de personas que todavía permanecen atrapadas.

Los Bomberos han elevado al máximo nivel la alerta a causa del incendio, según ha recogido el diario 'The Standard'. Los heridos por las llamas han sido trasladados a varios hospitales de Hong Kong, mientras que las autoridades han habilitado distintos espacios como refugios temporales.

El 'número dos' de los Bomberos, Derek Armstrong Chan, ha detallado que "la temperatura en el edificio es muy elevada", lo que ha dificultado en un primer momento la entrada de los bomberos para llevar a cabo labores de rescate, afectadas además por el hecho de que ya ha anochecido en Hong Kong, reduciendo la visibilidad.

"Los escombros y andamios del edificio afectado se están cayendo, lo que representa un peligro adicional para nuestro personal de primera línea", ha explicado, antes de insistir en que los afectivos "seguirán intentando" llegar a los pisos afectados para buscar supervivientes, según el diario 'South China Morning Post'.

Ante esta situación, la Cruz Roja de Hong Kong ha activado su línea de apoyo psicológico para dar atención a afectados y familiares de las víctimas del incendio, que habría sido desatado en un andamio fabricado con bambú, según las primeras informaciones, si bien las autoridades no han confirmado por ahora este extremo.