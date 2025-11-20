Trump regatea a Cristiano tras su visita a la Casa Blanca... en IA

Trump ha convertido el Despacho Oval el centro de la vida político y social de Estados Unidos.

Trump ha convertido el Despacho Oval el centro de la vida político y social de Estados Unidos. El último en pasar por allí ha sido "El bicho". Cristiano Ronaldo y Georgina que, por cierto, es la primera española en posar allí en este segundo mandato de Trump. Luego, el presidente de EEUU colgó un vídeo creado con inteligencia artificial en el que pelotea, regatea y juega al fútbol en el Despacho Oval con Cristiano Ronaldo entre alfombras y dorados.