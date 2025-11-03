El revisor: el héroe del apuñalamiento en el tren de Londres

Un revisor que se enfrentó al atacante y resultó herido, ya es considerado un héroe por la prensa británica.

Los ataques con arma blanca son una asignatura pendiente para el gobierno británico.

Las imágenes del ataque en un tren de Londres este fin de semana dan pavor. Vemos cómo los pasajeros corren por el anden, mientras el atacante, Anthony Williams, un británico de 32 años, lleva un cuchillo en la mano con el que agredió a decenas de personas. Descartado un ataque terrorista, solo queda el estupor de las imágenes del miedo.

Decenas de pasajeros huyen de un hombre armado. Por megafonía les piden que avance rápido. Detrás de ellos, paseando por el andén, el autor del ataque. Tranquilo tras apuñalar a diez pasajeros en un vagón. Todavía empuñando el cuchillo en su mano derecha, todo instantes antes de ser detenido.

La policía vincula a Anthony Williams con otros ataques

Amira testigo del ataque recuerda que estaba aterrada y que solo buscaba cómo protegerse. Entre los ocho heridos que siguen hospitalizados un revisor, que la prensa ya ha bautizado como un héroe por enfrentarse al atacante y un joven futbolista británico que juega en categorías inferiores.

Hoy el autor del ataque ha comparecido ante el Tribunal acusado de intentar asesinar a 10 personas.

La policía vincula a Williams con otros tres incidentes recientes, incluido el apuñalamiento de un joven de 14 años también el pasado viernes.

Solo el año pasado, la policía se incautó de más de 60.000 cuchillos y navajas por todo el país.