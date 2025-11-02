Cuatro de los heridos han recibido ya el alta hospitalaria

Los dos detenidos han sido identificados como dos hombres de nacionalidad británica y se descarta el incidente terrorista

Compartir







La Policía británica ha informado que diez personas han resultado heridas, dos de ellas en estado crítico, tras un apuñalamiento múltiple ocurrido en el interior de un tren --que ha sido detenido después del incidente-- en la estación de Huntingdon (Reino Unido), a unos 120 kilómetros al norte de Londres, descartado por ahora como ataque terrorista.

Aunque en un principio se informó de que la vida de nueve de los heridos corría peligro, el portavoz policial, John Loveless, ha confirmado esta mañana que cuatro de los heridos han recibido ya el alta pero dos personas siguen en estado crítico.

Dos individuos han sido arrestados

La Policía del condado de Cambridgeshire ha especificado que los hechos han tenido lugar alrededor de las 19.30 horas (hora local) y que dos individuos han sido arrestados. El trayecto cubría la ruta con origen en la ciudad de Doncaster y con destino a la capital, Londres.

Los dos detenidos han sido identificados como dos hombres de nacionalidad británica, "un ciudadano negro de 32 años y otro de ascendencia caribeña de 35 años", ha indicado Loveless, que ha descartado cualquier tipo de naturaleza terrorista sobre el ataque.

PUEDE INTERESARTE La Policía investiga el tiroteo a un coche y el secuestro de su conductor en Carabanchel: una mujer habría sido liberada

"En este momento no hay nada que deje entrever que estamos ante un incidente terrorista y ahora mismo no queremos especular sobre las causas", ha añadido en rueda de prensa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Los cuerpos policiales ya adelantaron poco después que "varias personas" tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios. Asimismo, las autoridades han cerrado al tráfico la carretera A-1307, que conduce a Huntingdon.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

El Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra ha confirmado el despliegue de un "operativo a gran escala" para el transporte de los heridos que incluyó "numerosas ambulancias, comandantes tácticos, nuestro Equipo de Respuesta en Áreas Peligrosas y equipos de cuidados intensivos".