Los dos detenidos tienen unos 30 años y cuentan con varios antecedentes por robo

Una semana después del robo en el Museo del Louvre, la Policía ha detenido a dos sospechosos. Los dos tienen unos 30 años y cuentan con varios antecedentes por robos. Los dos sospechosos están en la comisaría, donde se les interroga con el objetivo de encontrar a sus cómplices. En principio serían otras dos personas y también las ocho piezas robadas, de las que aún no hay ni rastro, tal y como informa en el vídeo Laia Forés.

Los detenidos son dos hombres de 30 años que viven en un municipio en el norte de París, y que formaban parte presuntamente del comando de cuatro personas que hace justo una semana robaron las joyas de la corona en el Louvre.

A uno de ellos se le detuvo él sábado por la noche en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando iba a coger un avión en dirección a Argelia. Al segundo lo detuvieron en el barrio de Saint-Denis. Según fuentes policiales, también preparaba su huida, en este caso hacia Mali.

Detenidos gracias a la labor de la Policía Científica

Se les ha detenido gracias a las muestras de ADN que la policía científica recogió del lugar del robo, porque los dos tenían antecedentes precisamente por robos a joyerías.

Los ladrones dejaron numerosos objetos en el museo: guantes, radiales, un soplete, una manta y un casco con algunos cabellos. En total, se recogieron 150 muestras de ADN.

Se sabe también que la plataforma elevadora que utilizaron para acceder por la ventana de la primera planta fue robada una semana antes en el noreste de París. Los autores querían quemarla para destruir pruebas, pero no les dio tiempo.

También se dejaron en su huida la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, la única joya que se recuperó. La vio Frédéric, vigilante del museo: “Un pequeño objeto brillante en el suelo me llamó la atención. Era tan pequeño y estaba en un lugar tan raro que, al principio, pensé que era parte de la decoración.”

Aún se sigue buscando las ocho piezas de la corona de Francia robadas, con un valor estimado de 88 millones de euros.

Mientras tanto, los agentes interrogan a los dos detenidos y rastrean sus dispositivos electrónicos en busca de pistas que conduzcan al botín y al resto de cómplices de un robo de película que ha supuesto todo un golpe al orgullo de Francia.