Robo del siglo en el Louvre: ¿tuvieron cómplices los ladrones?

Las piezas sustraídas, valoradas en 88 millones de euros, son las joyas de la corona de Francia

Lupin, la serie que pudo inspirar el robo del Louvre: ¿dará pistas verla?

ParísTres días después del 'robo del siglo', el museo Louvre reabre sus puertas al público a excepción de la sala donde se encontraban las joyas sustraídas.

Laia Forés ha presenciado la vuelta de las infinitas colas y típicas fotografías junto a la pirámide de la entrada de la reconocida pinacoteca parisina. Sin embargo, las puertas de la sala Apolo, hogar de las reliquias robadas, se mantienen cerradas por tiempo indefinido en busca de nuevas pistas de los ladrones.

"Por ficticio se ha hecho real, no pensábamos que iban a robar tan fácil unas joyas tan preciadas", comenta un turista hispanohablante.

En estos momentos hay más de 100 investigadores trabajando en el caso con el objetivo de recuperar el botín, aunque se teme que los asaltantes lo hayan fundido para poder venderlo con más facilidad.

En plena búsqueda de respuestas, surgen varias preguntas...

¿Tuvieron cómplices los ladrones dentro del museo?

Lo que sí se sabe es que fueron muy profesionales, similares a los 'panteras rosas', red criminal internacional responsable de notables robos de la historia.

También se ha descubierto que la grúa empleada en el atraco para acceder a la ventana fue alquilada a una empresa para una supuesta mudanza. Cuando el operario llegó al lugar, dos hombres le amenazaron y se la llevaron sin violencia.

¿Qué pasará con las joyas robadas? Que, por cierto, no estaban aseguradas...

Tal y como está el mercado, dicen los expertos, casi sería tan valioso el oro como las piedras preciosas. Aunque hay voces que apuntan a que el objetivo del asalto no era tanto el dinero, sino robar la historia del país. Las piezas sustraídas, valoradas en 88 millones de euros, no son las más valiosas del museo pero sí son las joyas de la corona de Francia.