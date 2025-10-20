Lupin, la serie que pudo inspirar el robo del Louvre: ¿dará pistas verla?

Es un tópico decir que es un robo de película, pero es que en este caso no va desencaminado.

El del Louvre recuerda al robo de la serie de televisión 'Lupin', que se ha puesto de moda: ¿dará pistas la serie?

Es un tópico decir que es un robo de película, pero es que en este caso no va desencaminado. Más bien un robo de serie de televisión porque tiene muchas similitudes con el asalto que podemos ver en la serie francesa Lupin.

Un robo, de película, así lo califica el mundo entero. Tanto, que hace que miremos hacia alguno de los atracos más famosos de la pantalla. Y sí, el misterioso robo del Louvre tiene similitudes con la ejecución de la famosa serie de Netflix, Lupin.

Los parecidos con la serie

Para conseguirlo, el método de acceso es el mismo: "Entrar como limpiadores y saldréis millonarios", dice la serie.

Como en la ficción, los asaltantes reales se disfrazan de operarios para no levantar sospechas.

Para disimular su presencia igual que en la serie, en la vida real aprovechan las obras de remodelación , usan una pluma elevadora para alcanzar la primera planta y fuerzan la ventana para entrar. Una de las piezas que sustraen es una tiara que recuerda a la diadema que aparece como botín en la serie de Netflix.

Pero no son tan precisos como Lupin. En su huida, pierden la corona de la emperatriz Eugenia. Huida en la que sí actúan de la misma forma: escapan rápidamente cerca del río Sena

¿Puede que los ladrones se hayan inspirado en la serie? Es lo que se comenta en redes sociales. El alcalde del centro de París no ha dudado decir que es un atraco propio de Arsène Lupin.

La serie consta de tres temporadas y está protagonizada por Omar Sy. Se basa en el personaje de Arsène Lupin creado por el escritor Maurice Leblanc en 1905. Un criminal que roba por amor al arte. El pasado mayo de 2025, Netflix confirmó que hay una cuarta temporada.

Si han imitado la serie, quizás en ella se esconda también una pista para conocer el paradero de las joyas y resolver este caso.