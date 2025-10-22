La cadena francesa BFM ha logrado hacer una reconstrucción minuto a minuto del golpe mientras la investigación sigue en curso

Tres minutos y 58 segundos: Es el tiempo que pasaron los ladrones en el interior de la sala Apolo del Louvre

A los pies del Louvre, mientras miles de turistas visitan el museo, cuatro personas se aproximan a la ventana que da acceso a la sala Apolo. Se preparan con una grúa para perpetrar el ya conocido "robo del siglo". Dos de ellos, encapuchados y con chalecos amarillos ascienden mediante una escalera del montacargas. Con una radial rompen la ventana y el tiempo empieza a correr.

Son imágenes generadas con IA que ha difundido la cadena francesa BFM. Han logrado hacer una reconstrucción minuto a minuto del golpe mientras la investigación sigue en curso. Los ladrones localizan las joyas y con la misma radial, rompen las vitrinas. El ruido alerta al personal del museo, que improvisa un cordón de seguridad para proteger a los visitantes. Una de ellas es quien graba el único vídeo real que tenemos de los ladrones en acción. Ante los ojos de los guardas se llevan joyas valoradas en 88 millones de euros y segundos después huyen en dos motos.

Tres minutos y 58 segundos. Es el tiempo que pasaron los ladrones en el interior de la sala Apolo del Louvre, que permanece aún cerrada al público. Un golpe en tiempo récord por el que aún se buscan pistas

“Todas las alarmas y vídeos funcionaron”, dice la presidenta del Louvre

La presidenta del museo del Louvre, Laurence des Cars, ha asegurado este miércoles, ante la comisión de cultura del Senado, que “todas las alarmas y vídeos funcionaron” durante el robo de las valiosas joyas históricas cometido el pasado domingo.

A pesar de que la alarma de la ventana del balcón por la que penetraron los ladrones se activó , así como los dispositivos de las dos vitrinas atacadas, no pudo evitarse la sustracción de las joyas, dada la velocidad con la que operaron los asaltantes. Des Cars insistió en que los guardias de seguridad respetaron al milímetro el protocolo previsto para estos casos, que es proteger al público y avisar a la policía, y destacó que no hubo ningún herido.

Durante la audición en la Cámara Alta, la máxima responsable del Louvre sí reconoció el estado de “degradación y obsolescencia de los equipos técnicos”, incluidos los de seguridad, sobre el que ella viene advirtiendo desde que asumió el cargo, en septiembre del 2021. “Hemos fracasado”, admitió la presidenta y puso énfasis en que, pese a sus advertencias, el robo se ha producido. “Es una herida profunda”, dijo, que le afecta personalmente.

Asimismo, ha recordado que hace dos años la principal preocupación era anticipar las acciones de activistas climáticos que arrojaban pintura y sopa sobre los cuadros, si bien el objetivo ahora debería ser "adaptar los sistemas de seguridad a nuevos tipos de ataque", a la luz del robo registrado el pasado domingo, que "coincide completamente en su modus operandi con el crimen organizado".

Pide instalar una comisaría dentro del Museo y reconoce haber "fracasado"

"Quisiera pedir al Ministerio del Interior que considere si sería posible instalar una comisaría dentro del museo", ha indicado, advirtiendo además de que el Louvre es "inmensamente grande" y que "realizar obras de renovación requiere de políticas a largo plazo".

La dirección del Louvre ha defendido las vitrinas instaladas en 2019 y de las que fueron robadas ocho piezas de joyería que, según las estimaciones del museo, están valoradas en 88 millones de euros. Las autoridades no han desvelado aún ninguna pista sobre posibles autores, que accedieron al edificio mediante un montacargas y a plena luz del día.

El museo del Louvre ha reabierto este miércoles sus puertas a los visitantes tras ordenar el domingo a primera hora la evacuación precipitada de las instalaciones como respuesta al asalto, que se produjo poco después de la apertura de puertas.

La ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, ha rechazado la dimisión de la presidenta y directora del Museo del Louvre, Laurence des Cars.