Los ÁngelesLas protestas contra las deportaciones masivas han colapsado la ciudad de Los Ángeles. En medio de la tensión, numerosas celebridades estadounidenses han criticado las políticas de Trump y, según informa Álvaro Berro en el vídeo, han compartido mensajes en sus redes sociales. Kim Kardashian, Katy Perry o Bruce Springsteen son algunos de los personajes públicos más notables.

El presidente asistió el pasado miércoles al estreno de Los Miserables en el Kennedy Center, en Washington DC, donde recibió abucheos de un teatro repleto de personalidades de la cultura. La conflictividad en las calles de California es palpable y la administración ya ha desplegado al ejército.

Tensión en el Kennedy Center

Los actores de Los Miserables fueron los primeros en posicionarse contra el presidente. Advirtieron que intentarían boicotear su presencia en el estreno del musical aunque a Trump "no le importa en absoluto", asegura. La presencia de 'drag queens' en el auditorio fue notable y considerada una forma de protesta visual.

Trump, en cambio, señala que sin su intervención "Los Ángeles habría ardido". Incluso se llevó algún gesto de apoyo en el Kennedy Center. En medio de la tensión por las políticas migratorias y las protestas, los famosos estadounidenses han salido a mostrar su opinión, que desde hace meses es bastante unánime: critican al presidente y claman contra la "separación de familias".

Cine y música: los sectores más críticos con el presidente

La actriz Eva Longoria ha subido un vídeo que, afirma, "tuvo que empezar varias veces porque se ponía a llorar". En la publicación señalaba que las redadas anti inmigración debían parar. "Todos podemos estar de acuerdo, nadie quiere criminales en nuestro país pero eso no es lo que está pasando. Estas redadas están ocurriendo en cumpleaños, fiestas infantiles. Estas personas no son criminales", aseveraba.

Se refería a las violentas actuaciones policiales que están teniendo lugar con familias inmigrantes, en las que muchas veces se está separando a padres de hijos para deportarles. Es un mensaje al que se ha sumado Katy perry. La cantante ha hecho alusión en sus historias de Instagram a la desfachatez de intentar expulsar mexicanos de un lugar con un nombre tan hispano como Los Ángeles.

Bruce Springsteen: "estos no son los Estados Unidos sobre los que he cantado"

La del autor de 'Born in the USA' ha sido una de las críticas más dolorosas. Bruce Springsteen le mandó un mensaje a Trump desde el escenario en el que actuaba en Berlín. La leyenda habló sin pelos en la lengua: "Los Estados Unidos que amo, los Estados Unidos sobre los que les he cantado, que han sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, están actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora".

Springsteen también acusó a la administración Trump de “abandonar a los niños más pobres del mundo a la enfermedad y la muerte” y de “disfrutar sádicamente del dolor que infligen a los leales trabajadores estadounidenses”. El presidente no ha tenido reparo en responder: le llamó “sobrevalorado”, “más tonto que una piedra” o “imbécil prepotente”, y lo tachó de estar “reseco como una pasa".

El mundo de la televisión en contra

La 'influencer' y empresaria Kim Kardashian es otra de las voces fuertes que se han a posicionado. En línea con Eva Longoria y Katy Perry, el vídeo que ha subido a su historia de Instagram apoyaba las protestas contra la política de deportación masiva. "Cuando vemos gente inocente y trabajadora siendo arrancada de sus familias de manera inhumana, tenemos que alzar la voz", aseveraba.

Entre muchos otros, también el actor Pedro Pascal usaba sus redes para combatir las políticas de odio. Compartió un 'reel' en el que, con banderas, inmigrantes aseguraban que "son el corazón de Los Ángeles".