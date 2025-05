Montenegro tendrá que pactar con la oposición para lograr un Gobierno estable

Fiesta en la sede de la coalición conservadora Alianza Democrática para celebrar la victoria de su líder y actual primer ministro, Luis Montenegro, quien anticipó las elecciones tras un escándalo relacionado con negocios familiares. "Los portugueses no quieren más elecciones anticipadas", ha dicho tras estos comicios, los terceros en tres años. Pero no todo son buenas noticias, ya que al país se le plantea un nuevo problema: si no consiguen un Gobierno, no se podrán convocar nuevas elecciones, según informa Cristina Herráez.

Montenegro tendrá que pactar con la oposición para lograr un Gobierno estable. La cuestión es si mantiene el cordón sanitario a la ultraderecha de Chega, los grandes triunfadores de la noche que casi logran adelantar a los socialistas en segunda posición y hacer el temido sorpasso.

Luís Montenegro vuelve a quedarse lejos de la mayoría absoluta

El primer ministro en funciones de Portugal, Luís Montenegro, se alzó como el vencedor de las elecciones parlamentarias tras obtener al menos 89 diputados y el 32,10% de los votos; seguida del PS, con 23,38% de los sufragios y 58 diputados; los mismos que Chega, que tiene el 22,56% de los votos. Montenegro vuelve a quedarse lejos de la mayoría absoluta y dependerá de algún bloque de la oposición. Ahora, el ultraderechista Chega planta cara al partido socialista.

"Chega barrió al bloque de izquierda", resume su líder Andre Ventura. Un mal trago que ha llevado al dirigente del Partido Socialista, a anunciar su dimisión. "Solicitaré elecciones internas y no me presentaré como candidato", ha dicho Pedro Nuno Santos, líder socialista. Medio siglo después de la izquierdista revolución de los claveles, Portugal mira a la derecha, impulsada por el terremoto de la ultraderecha y dice adiós al bipartidismo con una izquierda hundida y atomizada.

Los portugueses no pueden votar de nuevo en unas elecciones

Según el primer ministro, el único 'plan B' consiste en una pinza entre Chega y el PS y hasta él mismo ha reconocido que "no es creíble". El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, empezará la ronda de contactos para escuchar a los distintos partidos. Con los resultados provisionales, la presidencia ha convocado al PSD, seguido del PS y de Chega.

Los portugueses votaron en marzo de 2024 en unas elecciones en las que no salió una mayoría absoluta. Ahora, el horizonte político plantea más incertidumbre si Portugal resulta ingobernable y sea necesario convocar nuevos comicios. La Constitución establece un margen mínimo de seis meses entre unas elecciones y otras. No pueden celebrarse elecciones en el último semestre del mandato presidencial y el relevo del actual jefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, será en 2026. Así, entre los comicios presidenciales y los legislativos se requieren tres meses de diferencia.