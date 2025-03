La líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, es condenada por malversar fondos europeos cuando era diputada y queda inhabilitada por cinco años. Según informa Laia Forés, no tendrá que entrar en prisión porque no tiene antecedentes pero su inhabilitación se aplica de forma inmediata y no podrá presentarse a las elecciones de 2027.