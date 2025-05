Mujica será recordado por los avances durante su mandato en Uruguay pero sobre todo por ser un hombre sencillo

Volodimir Zelenski anuncia que espera a Vladimir Putin "en persona" el próximo jueves en Estambul

Compartir







El mundo dice adiós a Pepe Mujica. El expresidente uruguayo era un referente de la izquierda internacional que logró el respeto de la derecha. Hoy, ha fallecido a los 89 años por el cáncer de esófago con metástasis en el hígado. Mujica será recordado por los avances durante su mandato en Uruguay pero sobre todo por ser un hombre sencillo, sensato y por algunas de las reflexiones más brillantes del siglo XXI.

Mujica, nacido en Montevideo en 1935, siempre vivió como pensó y por eso se negó a alojarse en la residencia presidencial tras ganar las elecciones en Uruguay en 2009. Siguió con su humilde chacra durante sus cinco años de mandato y donó parte de su sueldo.

PUEDE INTERESARTE Vladimir Putin lanza una primera oferta para negociar la paz con Ucrania

Muere José Mujica, un referente de la izquierda internacional

Mucho antes de acaparar la atención de ese mundo fue guerrillero tupamaro. Pasó 10 años como rehén de la dictadura, muchos en un pozo de un metro cuadrado. Con la democracia, en 1985, salió de prisión de Mujica por una amnistía que le llevó a pasar página y dar el salto a la política. Lo hizo dentro del partido Frente Amplio y en 1994 logró un escaño en la Cámara de Representantes. Una década después, se convirtió en el senador más votado de la historia del país.

El Frente Amplio le designó candidato a la presidencia en las elecciones de 2009. Se impuso en segunda vuelta y el uno de marzo del año siguiente tomó posesión para un cargo que no abandonaría hasta 2015. Él se convirtió rápidamente en un político peculiar por distar mucho de lo común, ya que gran parte de la izquierda tenía como referente al venezolano Hugo Chávez.

PUEDE INTERESARTE Volodimir Zelenski denuncia nuevos ataques rusos pese a la tregua

“O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada”, resaltó el expresidente

“¿Qué les llama la atención que vivo con poco en una casa simple? ¿Esa son las novedades? El mundo está loco”, llegó a decir Mujica tras convertirse en presidente de Uruguay. Fue diputado, senador y ministro de Agricultura antes de ser presidente y convertirse en referente de la izquierda. “O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada”, subrayó. “Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad”, añadió. Bajo su mandato, Uruguay aprobó el matrimonio homosexual, el aborto y la regulación del cannabis.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Tras el poder, sus mensajes siguieron calando. Siempre practicó con el ejemplo: "Y que no se cansen de ser buenos, aunque ser bueno no sirva para mucho, sirve para no arrepentirse con uno mismo”, sentenció. En abril de 2024, anunció que le habían detectado un tumor en el esófago y en enero de 2025 confesó que se había extendido a otros órganos.