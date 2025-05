La organización destaca que para las sesiones de gala del Grand Théâtre Lumière se requiere vestimenta de gala

CannesEmpieza la 78 edición del Festival de Cine de Cannes, la fiesta más esperada del año y la más glamurosa. Comienza un evento que promete polémicas como la sentencia de Gerard Depardieu o el nuevo código de vestimenta impuesto por la organización en el que se incluye la prohibición de la desnudez por "decencia".

La actriz Julia Garner o la modelo Irina Shayk han sido algunas de las primeras en cruzar la alfombra roja. Hace unos años, Julia Roberts desafió el protocolo subiendo descalza las escaleras de Cannes y Kristen Stewart siguió sus pasos quitándose los tacones de aguja, el calzado que el festival de cine obligaba a las mujeres.

Prohíben la desnudez en el festival de cine de Cannes

Los gestos de estas famosas suavizaron el estricto protocolo de vestimenta de una alfombra roja donde solo se puede posar con vestido de gala. Algunos son tan atrevidos a ojos del festival que en esta edición se ha prohibido la desnudez. El objetivo es evitar fotos como la de la mujer del rapero Kanye West, quien posó con una fina tela trasparente.

Protestaban contra el estricto código de vestimenta en una alfombra roja que ahora prohíbe la desnudez. "El objetivo de la actualización no es regular la vestimenta en sí, sino prohibir la desnudez total en la alfombra, de acuerdo con el marco institucional del festival y la legislación francesa", recalca un representante del festival.

"El Festival se verá obligado a denegar el acceso a las escaleras a las personas que no respeten estas normas", según el comunicado

"Por razones de decencia, la desnudez está prohibida en la alfombra roja, así como en cualquier otro lugar del festival. No se permiten vestimentas voluminosas, en particular aquellas con largas colas, que dificulten el buen tránsito de los invitados o compliquen la correcta ocupación de los asientos en la sala. El equipo de acogida del Festival se verá obligado a denegar el acceso a las escaleras a las personas que no respeten estas normas", dicen en el comunicado.

La organización destaca que para las sesiones de gala del Grand Théâtre Lumière, se requiere vestimenta de gala, tales como vestido largo o esmoquin. Aunque también permiten "un pequeño vestido negro, un vestido de cóctel, un traje pantalón de color oscuro, un top elegante con pantalón negro; zapatos y sandalias elegantes, con o sin tacón; un traje negro o azul marino con pajarita o corbata oscura".