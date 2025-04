El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , sigue con sus idas y venidas en su particular guerra comercial . Ahora, lo hace reculando con los aranceles con China. El subdirector de Noticias Cuatro, José Luis Fuentecilla , recuerda que, en tan solo en 22 días, suspendió los aranceles durante 90 días a todos los países (excepto a China), dejó fuera las importaciones de móviles, ordenadores y portátiles y ahora habla de reducir los megaaranceles impuestos al país asiático.

Trump vuelve a dar un giro en su política y anuncia que reduce los aranceles a China. El presidente estadounidense admite que el nivel de aranceles al 145% es muy elevado pero "confía en que no será tan alto". "No estará ni cerca de ese nivel. Bajará sustancialmente, pero no será cero", reconoce.