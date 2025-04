El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , da prácticamente por zanjada la zozobra mundial causada por su guerra comercial . De vuelta a su mansión en Mar-a-Lago, sonriente, hablaba con los periodistas en el Air Force One para proclamar que la ha resuelto "rápido y muy bien" , como hace siempre todo, según informan Mamen Sala y Almudena Gómez.

En realidad, fue una marcha atrás al anunciar una prórroga de 90 días a buena parte de sus aranceles excepto a China. Pese a las tensiones, es optimista en su relación económica con Pekín . "Siempre he tenido una buena relación con el presidente Xi. Creo que va a salir algo positivo de todo esto", ha afirmado el republicano.

Antes de salir rumbo a Florida, el magnate neoyorquino se ha sometido a cinco horas de un primer chequeo médico anual. "Tengo un buen corazón y un buen alma", ha subrayado. Además, ha señalado que "soy un poco diferente a Biden. Me he hecho pruebas cognitivas y he dado todas las respuestas correctas".