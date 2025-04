El helicóptero había realizado otros cinco vuelos antes del accidente que ha acabado con la vida del piloto y de una familia española en Nueva York . Quedarse sin carburante no es un motivo de alerta, ya que el piloto en esta situación tiene todavía margen suficiente para maniobrar, según informa Lorelei Esteban, Aldara Martitegui y Sergio García García. Las víctimas eran directivos de Siemens España y se encontraban de viaje para celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos realizando esta actividad muy turística en Nueva York.

Antes del accidente aéreo, el helicóptero había realizado otros cinco vuelos. Los expertos sostienen que la hipótesis de la falta de carburante no podría ser la causa del siniestro. “ Aterrizamos completamente vertical . El helicóptero es super seguro”, explica David Tejeiro, piloto de helicóptero.

Y con estos elementos separados de la cabina ya no hay nada que hacer. “Cuando pierde el control ya no puedes hacer nada, cae a plomo. Son como las aves de un avión”, indica Tejeiro. El caso no es nada común y lo cierto es que el modelo utilizado en estos viajes turísticos es bastante seguro. “Tenía las prestaciones adecuadas para el servicio que estaba haciendo”, apunta José Luis Cubeiro, piloto de helicóptero.