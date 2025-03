En plena hora punta, una de las avenidas más transitadas de la ciudad de Seúl se convirtió en escenario de una tragedia que todavía pudo ser peor. De repente un socavón se abrió en el asfalto justo cuando pasaban un monovolumen y una motocicleta. El primer coche salta por los aires, pero no cae en el agujero por escasos centímetros. El motorista no tuvo tanta suerte y no pudo evitar caer en el enorme socavón, de unos 20 metros de ancho y 20 metros de profundidad.