Blake McGrath subió a TikTok su versión de 'It's all coming back to me now', llena de piruetas y volteretas

Su video tiene casi siete millones de visualizaciones, más de 550.000 ‘likes’ y 12.000 comentarios

“Ni flaca, ni gorda, complexión media”: la nueva amenaza para la salud de los más jóvenes en TikTok

El Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, en Estados Unidos, se ha convertido en uno de los escenarios principales del bailarín canadiense Blake McGrath. El baile que protagonizó durante la espera de su vuelo ya ha dado la vuelta por todo el mundo, haciéndose viral en la plataforma de TikTok.

A ritmo de uno de los clásicos de Céline Dion, 'It's all coming back to me now', el canadiense perdía su vuelo mientras protagonizaba una coreografía digna de un videoclip. En apenas 20 segundos, Blake McGrath dejaba su maleta y uno de sus zapatos a un lado para dar comienzo a una coreografía compuesta por decenas de piruetas y volteretas en mitad del aeropuerto.

En apenas minutos, el baile acumuló millones de visualizaciones y comentarios alabando al bailarín: “Esto tiene que hacerse viral”, “¿Por qué no me pasan estas cosas cundo estoy en la sala de espera?” y “He visto esto como ocho trillones de veces”. Incluso la cuenta oficial del Aeropuerto de Dublín ha querido mandar un mensaje a McGrath: “Esto es una invitación oficial para que vengas a bailar al Aeropuerto de Dublín”.

Miles de usuarios imitan la coreografía del bailarín en TikTok

Su video ya acumula casi siete millones de visualizaciones, más de 550.000 ‘likes’ y más de 12.000 comentarios. La versión de ‘It's all coming back to me now" del canadiense se ha convertido en una tendencia que ha traspasado la pantalla. Miles de usuarios de todo el mundo ya lo recrean y lo suben a la plataforma de TikTok, algunos desde la profesionalidad, y otros desde el humor.

El bailarín ha agradecido a todo su público el cariño que está recibiendo la coreografía. Tal ha sido la tendencia, que ha querido añadir más canciones al repertorio del aeropuerto. En su perfil de TikTok ya podemos ver su versión de ‘My heart will go on’, también de Céline Dion, o las clásicas ‘Run to you’ y ‘I will always love you’, de la inigualable Whitney Houston.

No es la primera vez que McGrath saca sus mejores pasos en un lugar público. Lo hemos visto bailar en los pasillos de los supermercados, en grandes almacenes, entre los peluches de una tienda de juguetes o en mitad de Times Square. ‘Defying gravity’, del musical ‘Wicked’ y las canciones de Lady Gaga son algunas de las bandas sonoras que más resuenan en sus videos.

La trayectoria profesional de Black McGrath

El canadiense es en la actualidad uno de los mayores influencers de contenido de danza. En TikTok acumula 1’2 millones de seguidores, 973.000 en Instagram y 148.000 suscriptores en YouTube, pero su carrera no se ciñe solo a las redes sociales.

Blake McGrath se define como un “icono de la danza”. Es bailarín, coreógrafo y ha compartido escenario con Madonna, Britney Spears, Beyoncé y Pink, entre muchas divas del pop. Se hizo conocido gracias a su participación en 'Dancelife’ y ‘So You Think You Can Dance USA’. Además ha aparecido en numerosos realitys de baile y comparte sus mejores pasos en una mentoría online de forma semanal.