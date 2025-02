La entrega ayer de los cuatro rehenes muertos israelíes, retenidos por Hamás , acaba con un escándalo y una investigación abierta en medio del alto el fuego . Israel - que cuenta con las bombas pesadas de EE.UU - denuncia que entre los cuerpos no está el de Shiri Bibas, según informa Lara Escudero . Tras haber hecho las comprobaciones forenses, confirma que el cuerpo entregado en el ataúd de la mujer israelí, madre de dos niños asesinados , es otra persona.

Después de la macabra puesta en escena, con un desfile de cadáveres condenado por Naciones Unidas, llega la cruel noticia: Hamás no ha entregado el cuerpo de Shiri Bibas sino el de una mujer gazatí. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , sostiene que se trata de una cruel y malvada violación del alto el fuego por la que amenaza a Hamás con pagar un alto precio: "Actuaremos con determinación para traer a Shiri a casa junto con todos nuestros rehenes, tanto vivos como muertos, y garantizar que Hamás pague totalmente por esta cruel y atroz violación del acuerdo".

"Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense en colaboración con la Policía de Israel, los representantes de las FDI informaron a la familia Bibas que sus seres queridos, Ariel y Kfir Bibas, han sido identificados", resaltan las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). "Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas y no se encontró coincidencia con ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado", añaden. Además de esta familia, se identificó al cuarto rehén, un hombre de 83 años que sí corresponde con la persona.