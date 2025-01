Israel impide que miles de gazatíes vuelvan a sus casas en pleno alto al fuego

El alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza no va como se esperaba. Ambas partes se acusan de incumplir algunos puntos del acuerdo y se producen consecuencias entre los dos bandos.

El primer Ministro israelí ha ordenado bloquear el paso a miles de palestinos que intentaban regresar a sus casas en el norte de la Franja. En el cruce de Nectarin los soldados israelíes no dudaban en disparar a quien intentase cruzar hacia el norte. Tampoco dudaron ayer, según fuentes médicas gazatíes. Los disparos de los militares israelíes mataron a una persona e hirieron a otras dos.

Israel acusa a Hamás incumplir los acuerdos por no liberar a la rehén civil Arbel Yehud, antes de liberar a las cuatro mujeres soldado como hizo ayer y de no facilitar el estado de salud de los 26 rehenes israelíes que quedan por liberar en esta primera fase del alto el Fuego. Por eso, Israel mantendrá el bloqueo hasta que Arbel Yehud sea liberada y eso no está previsto hasta el próximo sábado cuando se produzca el tercer canje de presos palestinos por rehenes israelíes.