La situación es preocupante en Los Ángeles por los fuertes vientos: se esperan rachas de 112 km/h. De momento, no hay suficientes albergues para todos los afectados y se espera que abran más por la ciudad. El viento provoca dos puntos clave: las llamas y las brasas se propagan más rápido y no permite que los medios aéreos no puedan salir.