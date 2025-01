El fuego ya ha calcinado más de 2.000 edificios. El panorama en los barrios afectados es desolador, las llamas no han dejado nada, solo cenizas. Los incendios han calcinado ya más de 10.000 hectáreas y amenazan unos 30.000 inmuebles.

Una española residente en Los Ángeles , Alicia Camiña, explica que “todo lleno de humo, no se puede respirar para nada, está todo muy descontrolado, la gente moviéndose sin saber qué hacer”.

Son muchos los que huyen de las llamas a pie llevando con ellos lo básico. Uno de los evacuados cuenta que “en cuanto vi el fuego por la ventana me puse las zapatillas y empecé a correr pensando, Señor, llévame tan lejos como puedas”.

"Esta es una oportunidad para que nosotros, como comunidad, como pueblo, nos unamos y trabajemos para apoyarnos unos a otros. Ya sea que te hayas visto afectado o no, aprovecha la oportunidad para ayudar a un vecino, ayudar a un amigo", ha señalado en declaraciones recogidas por la cadena de televisión estadounidense CNN.

Por su parte, la supervisora del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, ha pedido a la población que se mantenga alejada de las zonas afectadas por las llamas: "Por favor, por favor, por favor, si no es necesario que estén en la zona, no los necesitamos en la zona. (...) Había muchas personas que no viven en la zona que solo querían ir y echar un vistazo".