Se cumplen 23 años del 11S: así recuerdan a las víctimas del peor atentado de Estados Unidos

Durante los actos conmemorativos, se ha guardado cinco minutos de silencio por cada momento trágico. Aunque el colofón se vivirá por la noche, cuando dos cañones de luz apunten al cielo simulando la figura de las torres gemelas caídas. Para Liliana Rentería, ese instante quedará grabado toda su vida. "Se cayeron los edificios y no me pude comunicar con mi marido. Fue a trabajar allí a las siete de la mañana y hasta las dos del día siguiente no lo pude ver", ha confesado.