Polémica por el arresto del jugador estrella del Miami Dolphins, Tyreek Hill: "Estoy intentando entenderlo"

La polémica detención del jugador estrella de los Miami Dolphins, Tyreek Hill, ha dado la vuelta al mundo. El hombre -considerado como una de las mayores estrellas de la NFL- fue interceptado por la Policía por exceso de velocidad. Él todavía sigue sin entender lo que ocurrió: “No fui irrespetuoso porque mi madre no me crió así. No dije palabrotas y todavía estoy intentando entenderlo".