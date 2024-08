Kamala Harris defiende sus cambios de opinión y se muestra tensa en su primera entrevista en los medios

Kamala Harris realizó anoche su primera entrevista como candidata demócrata y hoy muchos votantes se preguntan si la sucesora de Joe Biden estuvo a la altura de lo esperado. Según informa Sara Canals , Harris aseguró que sus valores no han cambiado y que en temas como el cambio climático, la extradición de hidrocarburos no es incompatible con la transición a una energía renovable. El 10 de septiembre, Harris se medirá con Donald Trump en su primer cara a cara que se celebrará en Filadelfia.

La periodista de la CNN, Dana Bash, le recordó a la candidata demócrata que en septiembre de 2019 se mostró a favor de aplicar -en su primer día en el cargo- una prohibición federal a la fracturación hidráulica , una técnica para extraer petróleo y gas del subsuelo. Este mismo jueves, mantuvo que no la vetará, un cambio de opinión muy relevante para el Estado clave de Pensilvania . Y Harris respondió con una firme defensa de sus principios a lo largo de su trayectoria: “El aspecto más importante y significativo de mi perspectiva y decisiones políticas es que mis valores no han cambiado”.

Antes de que se emitiese la entrevista completa, Trump criticó tanto sus respuestas adelantadas como su porte: "No me parece una líder, para ser honesto. No la veo negociando con el presidente Xi (Jinping) de China o con (el norcoreano) Kim Jong-un”. De momento, Harris está en cabeza en las intenciones de voto desde hace semanas. Tal y como lo muestran en las encuestas creadas por la web ‘FiveThirtyEight’, Harris adelanta al aspirante republicano por 3,4 puntos, hasta un porcentaje del 47,1 %.