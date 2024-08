Kamala Harris, coronada como candidata demócrata a la Casa Blanca: “No volveremos atrás”

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha aceptado oficialmente la nominación del Partido Demócrata como candidata a la Casa Blanca, convirtiéndose así en la primera mujer afroamericana y la primera persona de ascendencia asiática en aspirar a la Presidencia estadounidense, y ha prometido "ser la presidenta de todos los estadounidenses". Según informan Sara Canals y Aldara Martitegui en el vídeo , la candidata se ha presentado como un dique contra Trump al que acusa de ser una amenaza para la democracia, para el mundo y para los derechos de las mujeres. Por delante tiene 75 días hasta las elecciones, que no van a ser fáciles. La nueva líder demócrata deja Chicago, donde se ha celebrado la convención del partido, convertida en la candidata de la alegría y la esperanza frente a Donald Trump.

En este sentido, la aspirante presidencial ha sostenido que durante "toda" su carrera "solamente" ha tenido "un único cliente: la gente". "Con estas elecciones, nuestro país tiene una oportunidad preciosa y fugaz de dejar atrás el cinismo y las batallas divisivas del pasado, una oportunidad de trazar un nuevo camino adelante. No como miembros de un partido, sino como estadounidenses", ha manifestado.

"Estas batallas no fueron fáciles, como tampoco lo fueron las elecciones que me colocaron en esos cargos. Nos subestimaron prácticamente en todo momento. Pero nunca nos rendimos, porque siempre merece la pena luchar por el futuro. Esa es la lucha en la que estamos inmersos ahora (...) Estas elecciones no solo son las más importantes de nuestras vidas, sino una de las más importantes de la vida de nuestro país", ha aseverado