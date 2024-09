Salen a la luz las primeras imágenes del romance de Bárbara Rey y el rey emérito: las fotos nunca vistas tomadas por Ángel Cristo Jr

La periodista, Patricia Cerezo, recordaba que en la entrevista del hijo de Bárbara Rey ya explicó cómo realizó estas fotos : "Él contó que las fotos las hizo con 10 años escondido en la valla y desde la casa de Jenny Llada" . Además, la periodista asegura, que impresionan muchos estas imágenes porque por mucho que se haya hablado de esta relación, el ver al rey Juan Carlos en esa actitud no es algo normal.

Por otro lado, Nacho Abad señalaba, que había mucha gente que no se creía este romance entre Bárbara Rey y el rey emérito y que incluso había puesto en duda el testimonio de la vedette y pensaba que era todo una película de espías.

El hijo de Bárbara Rey junto a las fotos ha concedido una entrevista muy dura en 'Privé' en el que explicaba con detalle cómo se tomaron estas fotografías que ven por primera vez la luz. Ángel Cristo Jr declaraba: "Era miércoles y ese día no fui a la escuela. Antes, mi madre me pidió las llaves de la casa de nuestra vecina, con la excusa de podar las rosas. La idea era que me escondiera allí para tomar las fotos".