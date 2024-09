Danielle, examiga de Bárbara Rey, rompe su silencio: "Me dijo que necesitaba demostrar que Sofía Cristo era hija del rey emérito"

Por otro lado, en referencia a si Bárbara Rey intentó robar material genético al monarca, explicaba: "Ella me lo dijo, que quería demostrar que su hija era la hija de Juan Carlos". Ante esta impactantes palabras, Nacho Abad plateaba: "¿A usted Bárbara le dijo que Sofía Cristo era hija de Juan Carlos?" y Danielle aclaraba: "Eso es lo que me dijo a mí, que ella necesitaba algo para poder demostrar que Sofía era hija del rey, pero yo no lo sé, solo estoy contando lo que a mí me contó".