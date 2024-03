La persecución más lenta de la historia: huye de la policía en una excavadora

Esto ocurrió el pasado 23 de marzo . Cuando la policía le pidió al ladrón que parase la excavadora, pero hizo caso miso y se alejó. Tras esto comienza una lenta, pero peculiar persecución policial en Georgia (Estados Unidos). Aunque no sea veloz, detener un vehículo de estas dimensiones no es una tarea fácil.

Durante toda la persecución no hubo ningún herido, además no se dañó ningún vehículo ni ninguna patrulla. En la investigación del caso descubrieron que Eddie Sánchez fue despedido de su trabajo en septiembre de 2023. Además, había visitado el negocio días atrás e intentó hacer algo similar, pero no llegó a abandonar el recinto con el vehículo.