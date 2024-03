Accidente en Baltimore: los derrumbes de puentes más trágicos hasta ahora

El accidente en Baltimore no es el primero que sucede. Hace 26 años, en España se produjo el derrumbe del Puente de As Pías, lo que provocó que Ferrol se convirtiese en una isla. Ese 13 de enero de 1998, un temporal con rachas de viento de hasta 170 kilómetros rompieron los amarres del enorme petrolero ‘Discoverer Enterprise’. Destruyó un tramo de 100 metros de la estructura y no hubo víctimas.