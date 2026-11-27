Esperanza Aguirre sale en defensa de Alberto Núñez Feijóo tras su polémico comentario a Ada Colau, explica qué quiso decir el líder del PP y desvela quién considera que ganó el debate a cuatro.

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Las palabras de Alberto Núñez Feijóo a Ada Colau durante el debate a cuatro, han generado una gran polémica. La expresión "Y usted calladita" ha provocado numerosas reacciones y ha centrado parte del debate político, después de que sus rivales le acusaran de machismo y el líder del PP defendiera que sus palabras se habían sacado de contexto.

Esperanza Aguirre entra en directo en 'Todo es mentira' para defender a Alberto Núñez Feijóo tras la polémica generada por sus palabras a Ada Colau durante el debate a cuatro. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado qué cree que quiso decir realmente el líder del PP: "Lo que creo es que Feijóo le reprochaba era justamente el no haber hablado, le pedía que hablara, ya que todos habían estado callados cuando él creía que tendrían que haber comentado lo que estaba ocurriendo en la DANA de Valencia. Eso es lo que yo creo".

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Además, considera que se ha puesto demasiado el foco en este momento del debate, dejando de lado otros asuntos que, a su juicio, merecían mayor atención: "Se ha utilizado de la manera que todos sabemos y yo creo que el PP ha contestado lo que es la realidad. Tendríamos que estar hablando de cosas más importantes como las trolas de Pedro Sánchez".

Esperanza Aguirre: "Seguramente no recordaría en qué momento lo dijo, por lo que si tenía que pedir disculpas las pedía"

La expresidenta también ha justificado que Feijóo pidiera disculpas inicialmente por la expresión que había utilizado: "Estaba hablando a una gran velocidad, le había interrumpido Ada Colau diciéndole cómo seguía Mazón de diputado y él entonces habló de la gestión y le dijo que ellos habían estado callados y seguramente no recordaría en qué momento lo dijo, por lo que si tenía que pedir disculpas las pedía".

Por otro lado, Esperanza Aguirre también ha compartido su valoración sobre el resultado del debate y no ha dudado en señalar a quién fue el vencedor: "Para mí el mejor es el que mejor explicó cuál era su programa y cuáles eran las críticas al que era el presidente del Gobierno durante ocho años y ese, sin duda, fue Feijóo". Además, ha apuntado que las expectativas generadas tras su anterior intervención pudieron influir en la percepción del debate: "Lo que pasa es que como le habíamos visto la semana anterior y allí no hubo ninguna duda de que había sido colosal, pues ahora a lo mejor hemos pensado que estaba a menos distancia de los demás".