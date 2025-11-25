¿Por qué Pedro Sánchez ha elegido a Teresa Peramato?

Mujer, progresista, y experta en violencia de género, tres razones de peso para dar su nombre un 25N

Teresa Peramato es la elegida por el Gobierno de Pedro Sánchez para sustituir a García Ortiz.

Teresa Peramato es la elegida por el Gobierno de Pedro Sánchez para sustituir a García Ortiz tras el fallo del Supremo en el que adelantó su condena por relevación de secretos reservados. El Ejecutivo la propone un día después de la dimisión del fiscal general por la condena del Tribunal Supremo.

El PP y Vox reciben el nombramiento con "desconfianza" y Sumar celebra la propuesta. Las asociaciones de fiscales valoran su larga trayectoria. Pero la pregunta es por qué Pedro Sánchez la ha elegido a ella, una mujer que, por cierto, cumple todos los requisitos que exigió Feijóo.

Hay varios rasgos evidentes que se han valorado en su elección. La primera de ellas es ser mujer. La segunda, su trabajo en favor de la lucha contra la violencia de género -precisamente la noticia se sabe el 5N,. Durante años, la hemos escuchado hablar de violencia de género, materia en la que es experta y ha trabajado desde hace dos décadas.

Ya en 2007 participó en el primer informe del Observatorio contra la violencia de Género.Y siempre ha intentado impulsar la especialización judicial en esta materia..

Peramato, actual fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal, ha desarrollado buena parte de su carrera como fiscal en el ámbito de la lucha contra la violencia de género.De hecho, es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia.

En 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid y, posteriormente, miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del Primer Informe Anual en 2007. Además, ha ocupado el cargo de fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025.

Fue mano derecha de Soledad Cazorla, primera fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer cuando se puso en marcha esta fiscalía y forma parte del fondo de becas que lleva su nombre para los niños y niñas huérfanos de la violencia de género.

Convencida de que la protección de las víctimas de violencia de género tiene que ir de la mano de la protección de sus hijos e hijas, ha batallado mucho por que la Fiscalía pida la suspensión de las visitas a padres maltratadores, como establece la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. También ha sido muy meticulosa a la hora de estudiar las grietas del sistema de protección judicial de las víctimas para tratar de darle solución.

Pertenece a la Unión Progresista de Fiscales, asociación en la que coincidió con García Ortiz y de la que fue presidenta entre junio de 2019 y octubre de 2021. Sin embargo, no tiene una adscripción política definida.

Peramato es considerada una mujer de carácter, muy rigurosa, trabajadora e inteligente. Ingresó en la Carrera Fiscal en 1990, después de ejercer como abogada durante dos años. Es también Letrada de la Administración de Justicia en excedencia. Ha ocupado destinos en las fiscalías de Tenerife, Valladolid, Barcelona y Madrid y, entre 2018 y 2021 fue fiscal adscrita a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, donde se ocupó de los recursos de súplica, recursos de amparo y cuestiones de inconstitucionalidad en materia penal y civil.

En 2024 fue nombrada nueva fiscal jefe de la sección penal del Tribunal Supremo, a propuesta del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El nombramiento no contó con el apoyo de los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) ni el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

De hecho, la tercera razón de su nombramiento es su marcado talante progresista, no en vano fue, como hemos dicho, presidente de la Asociación Progresista de Fiscales.

El Gobierno quiere hacer coincidir el cese de García Ortiz con el nombramiento de Peramato

El Gobierno quiere hacer coincidir el cese de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado con el nombramiento de Teresa Peramato y que no haya vacante al frente de la Fiscalía, aunque cree que todavía pasará un tiempo, ya que antes deberá conocerse la sentencia íntegra que inhabilita al primero. Fuentes gubernamentales ha señalado que "lo ideal" es que el cese de García Ortiz coincida con el nombramiento de Peramato, para que no quede vacante el puesto, aunque señalan que si eso ocurriera no pasaría nada, ya que está estipulado quién ejerce de forma provisional el cargo.

Indican, no obstante, que aún hay tiempo para que el cese tenga que hacerse efectivo porque hay que esperar a conocer la sentencia íntegra y luego hay un plazo hasta que se ejecute.

Ponen como ejemplo el caso de Magdalena Valerio, en el que pasó un mes y medio hasta que conoció la totalidad de la sentencia que anuló su nombramiento como presidenta del Consejo de Estado.

En cuanto a los distintos tonos que este martes han mantenido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el titular de Justicia, Félix Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al referirse al adelanto del fallo del Supremo sin que se haya redactado aún la sentencia, las mismas fuentes aseguran que cada uno es libre de expresar sus opiniones. Por eso, restan importancia a que Díaz haya hablado sobre el tema del fiscal incluso cuando las preguntas iban dirigidas a Bolaños y niegan que se haya querido escenificar la existencia de las dos partes del Gobierno