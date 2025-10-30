Tensión, burlas, gafas y sarcasmos: Sánchez reconoce cobros en efectivo en una comisión que define como "circo"

Pedro Sánchez reconoce cobros en metálico "anecdóticos" siempre con facturas en la comisión del Senado

Una cosa esclareció la comisión de investigación del Senado: Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, usa gafas. Se las vimos en directo por primera vez. A partir de ahí, el interrogatorio "a lo Torquemada" como lo definió Sánchez, esclareció que Pedro Sánchez reconoce haber cobrado cobros en efectivo "anecdóticos" inferiores a 1.000 euros, que su relación con Koldo era también "anecdótica", y que en el Peugeot no solo fueron Koldo, Cerdán y Ábalos sino "miles de compañeros y compañeras". Sánchez negó la financiación ilegal de su partido y que conociera las actividades de Ábalos y señaló que lo cesó para renovar el Gobierno y que fue cosa de Valencia la inclusión de nuevo en sus listas.

Sobre su mujer, negó su participación en el rescate de Aire Europa y llegó a hablar, incluso, de las acusaciones sobre su transexualidad, que ya están en los juzgados, al estilo Macron, informa Diego Arce.

El presidente del Gobierno tuvo muchos calificativos para la comisión de investigación. "Comisión de difamación", "comisión de frustración". "circo". Y no sintió del todo a disgusto, entre risas, burlas y comentarios sobre el PP. “A tenor de cómo va esta comisión, estoy encantado de estar aquí”, se llegó a burlar.

Pedro Sánchez es el segundo presidente que acude a una comisión en el ejercicio de sus funciones. Otros lo han hecho pero en calidad de expresidentes. El primero fue Zapatero, que lo hizo en diciembre de 2004 en la comisión del 11-M. Aznar ya como expresidente ha comparecido dos veces. En 2004 en la comisión del 11 M, cuando dijo que los culpables no estaban en desiertos remotos y en 2018 por la financiación irregular del PP.

Mariano Rajoy ha comparecido varias veces, entre ellas por el caso Gürtel en 2017 y en marzo de este año por la llamada Operación Cataluña.

Pedro Sánchez entró sonriente en la comisión y carcajeó en alguna ocasión ante las preguntas de la oposición: "algunas veces a las insidias es mejor contestar con una sonrisa...". El presidente respondió con el pasado del PP y con Feijóo y Díaz Ayuso ante las fotos de Sánchez con Aldama, Koldo, Ábalos y Cerdán, los informes de la UCO y las portadas de los periódicos. Da igual lo que le preguntaran, él lanzaba el mensaje del PP, de Casado, de las mascarillas del hermano de Ayuso. El plan era claro. "A mí no me han repartido dinero en efectivo en cajas de puros".

El PP retaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a un careo con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el presunto comisionista Víctor de Aldama en la comisión Koldo del Senado, pero el jefe del Ejecutivo no contestaba.

Sí reconocía que Ábalos era una persona de su "máxima confianza", que tenía unas "cualidades políticas que son claras" en el sentido de que era una "persona elocuente" y que era "una persona sólida políticamente".aunque ha aclarado que sus "hábitos personales" le repugnan.

En cuanto a Koldo, el presidente no recuerda quién tomó la decisión de colocar a Koldo García a custodiar sus avales para las primarias socialistas, aunque sí que ha dicho que no fue él.

Ni a la hora de hablar de su suegro y las saunas, Sánchez muta el rostro. No se ríe, pero permanece impasible, aunque con cara de pocos amigos. Dice que su suegro no pagó sus primarias y que apuesta por abolir la prostitución. El presidente dice que tocar a la familia se volverá en contra del PP en el futuro como un boomerang y defendiendo que es el Gobierno más honesto desde ZP. "Al PP no va a salirle bien atacarme por corrupción".

Por tener, Pedro Sánchez ha tenido roces con el presidente de la Comisión al dudar de su imparcialidad. "Me van a permitir que agradezca la imparcialidad del presidente de esta Comisión, es un sarcasmo", ha llegado a decir Sánchez. El presidente de la Comisión le contestaba rotundo: "Señor Sánchez, no va a discutir conmigo, el protagonista es usted. Demuestra usted una valentía tremenda sabiendo que no me puedo defender". Quien sí se defendió bien, a tenor de lo visto y al ataque, fue Pedro Sánchez.