Daniel Montero 28 OCT 2025 - 16:16h.

El PSOE informa al juez de que retiró casi un millón de euros de su cuenta entre 2017 y 2024 para pagos en metálico

Entrega pagos que no aparecían reflejados en la documentación que entregó el PSOE al Supremo.

El PSOE ha informado al magistrado que investiga el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS) de que entre 2017 y 2024 retiró casi un millón de euros --940.388 euros-- de su cuenta bancaria para destinarlo a la caja del partido para pagos en metálico, al tiempo que ha achacado el desfase detectado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a gastos de la Secretaría de Organización que es "posible" que gestionara el exasesor ministerial Koldo García.

Así consta en un escrito que ha entregado al instructor Leopoldo Puente en el marco de la causa en la que se investiga una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas que estaría integrada por el exministro socialista José Luis Ábalos; el exasesor de este en Transportes, Koldo García; y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

La formación se pronuncia a raíz de las comunicaciones analizadas por la Guardia Civil en relación con unas liquidaciones en metálico que no aparecían reflejadas en la documentación que entregó el PSOE al Supremo.

Desde el partido sostienen que los pagos a los que hace referencia la Benemérita "pueden referirse a gastos en que incurrió el equipo de la Secretaría de Organización, y que estaban anotadas como tales, y no de forma individualizada a alguna de las personas por las que se requirió la información".

Así las cosas, el PSOE adjunta a su escrito un documento en el que expone "una relación de todos los pagos abonados en metálico por caja como liquidación de gastos en los que incurrió el equipo de organización" y que como tales "aparecen anotados en la contabilidad oficial del partido (la única que existe), debidamente auditada y sometida al control del Tribunal de Cuentas".

127.739 euros para la secretaría de Organización

En dicho documento consta que el partido entre 2017 y 2024 retiró 940.388 euros de su cuenta bancaria y los pasó a caja; y en el apartado de "Secretaría de Organización" consta que el importe destinado alcanzó los 127.739,18 euros.

"En este sentido, en atención a los mensajes analizados (que, ocioso es decirlo, son de público conocimiento) es posible que Koldo García haya tenido alguna intervención en la gestión de estos cobros de liquidaciones de gastos en metálico para el equipo de organización; sin embargo, no se trataría de pagos ni al señor García ni al señor Ábalos, ni tampoco al señor Cerdán", precisa el PSOE.

En la misma línea, el partido subraya que "al no figurar en los apuntes contables del partido como pagos por gastos atribuidos individualizadamente a estas personas, sino globalmente del equipo, no fueron incluidos en las contestaciones a esta excelentísima Sala". "Y por medio del presente escrito, y advertidas estas dudas, completamos la información ofrecida", añade.

En lo que respecta a Ábalos, el documento recoge aparte pagos por un total de 19.636,97 euros entre 2017 y 2019; en el caso de Koldo, de 11.291,33 euros entre el mismo periodo; y en el de Cerdán, de 30.797,38 euros entre 2017 y 2020.

En el marco de su escrito, aclara --para "evitar en lo posible malentendidos"-- que "todos los pagos efectuados por el PSOE, tanto en efectivo como por transferencia, se encuentran debidamente incorporados a la contabilidad del partido, que se somete al control y revisión de auditores externos y al escrutinio del Tribunal de Cuentas".

"En este particular, toda la información que hemos ofrecido hasta la fecha se corresponde exactamente con las anotaciones contables entregada a auditores y al Tribunal de Cuentas", insiste la formación.

El PSOE niega la existencia de una caja B

El PSOE señala que la caja del partido con la que se realizan las liquidaciones de gastos en metálico "únicamente se nutre de reintegros bancarios, de una cuenta bancaria de funcionamiento". Y aporta "los documentos que soportan cada ingreso en la cuenta de caja".

Según explica, los ingresos de metálico por caja se tramitan a través de una solicitud a la entidad bancaria, su transporte por empresa especializada, recepción, comprobación del efectivo y registro contable. "En ninguna de las remesas de metálico tramitadas se pidieron al banco ni se ingresaron en caja billetes de quinientos euros", añade.

En todo caso, "y para alejar cualquier tipo de sospecha", el PSOE aporta la relación de "todos los ingresos efectuados en caja entre 2017 y 2024". "Estos importes sirvieron para reembolsar la totalidad de las liquidaciones de gastos en metálico incurridos en nombre o por cuenta del partido correspondientes a la Comisión Ejecutiva Federal", remarca.

En este sentido, detalla que en dichas liquidaciones están incluidas "todas las que se han informado a este Tribunal Supremo en los anteriores escritos y en este, sin que en ningún caso se hayan abonados tales liquidaciones de gastos con cargo a una supuesta caja 'B' o a una hipotética cuenta extracontable, que no existe". Con todo, desde Ferraz reiteran su "plena disposición" al Supremo para "aclarar cualquier aspecto, ofrecer información adicional o colaborar en cualquier otro aspecto que la autoridad judicial considere necesario".

Así se hacían los pagos

El PSOE ha remitido al juez del Tribunal Supremo que investiga el 'caso Koldo' un documento interno en el que se explica, paso a paso, el proceso para sacar dinero en efectivo, desde la petición al banco hasta que el movimiento se registra en la caja del partido.

"Solicitud a la entidad bancaria" es el primer paso de ese manual. Esa petición "de retirada de efectivo" tiene que hacerse "mediante una carta formal debidamente firmada por el responsable autorizado. En dicha comunicación se especifican el importe total requerido, la cuenta bancaria de cargo y la distribución de billetes y monedas necesaria para la reposición de caja".

Una vez hecha la solicitud, tiene lugar la "recepción y comprobación del efectivo", que lo entrega "una empresa especializada en el transporte de fondos, contratada por la entidad bancaria" y que "realiza la entrega en las instalaciones de la compañía, junto con un comprobante oficial que detalla los importes y las denominaciones entregadas".

Y, a continuación, según esas instrucciones, la empresa transportista comunica la entrega del dinero metálico a la entidad bancaria, que "procede a registrar el movimiento correspondiente en la cuenta corriente de la empresa". "Dicho registro refleja la disposición de fondos en efectivo y sirve como justificante contable de la operación", señala.

Por último está el "registro contable" del movimiento bancario, donde reflejan, explica, la salida del dinero de la cuenta bancaria y "la entrada en la caja".

El PSOE adjunta una de sus peticiones de dinero metálico, realizada en noviembre de 2022 por la gerente del partido, Ana María Fuentes, que solicitaba a un banco que enviara "la cantidad de 23.500 euros en efectivo" a la "sede sita en la calle Ferraz": "400 billetes de 50, 100 de 20, 100 de 10, 100 de 5".

Dani Mateo, jefe de investigación de Noticias Cuatro analiza el informe: ¿qué dudas despeja y cuales no?

Sin chistorras pero sí con la mujer de Koldo recogiendo sobres

El partido no contesta a algunas dudas de la UCO, Como por ejemplo: ¿por qué era la mujer de Koldo quien recogía los sobres en el PSOE si ella era personal del Ministerio? Lo que sí descarta la documentación del PSOE es que en su caja en efectivo hubiera chistorras, es decir, billetes de 500.

Un millón de euros en siete años en metálico

Un millón de euros en siete años con los que el PSOE intenta acreditar que no hay una presunta caja B dentro de sus cuentas. Presenta las salidas de una cuenta bancaria, y las salidas de caja, es decir, los pagos a terceros que se hacen dentro del partido para acreditar que las salidas de dinero en efectivo de un banco casan con el dinero que era entregado a terceros por parte del partido, que no hay entre medias una rotura de la solución de continuidad, por lo que no habría una caja B del PSOE.

¿Por qué era la mujer de Koldo la que recogía los sobres si era miembro del Ministerio?

Efectivamente esa es una de las dudas y determinados descuadres,. El partido dice que el juzgado pidió los datos de Ábalos y de Koldo, pero que hay una tercera entidad que es la secretaría de organización. Esa es la que provoca según la tesis del partido, el descuadre,. En este punto el PSOE es mucho menos taxativo que en las salidas y entradas del dinero. Esta sería la que aportaba la mayoría de los gastos cuando Cerdán y Ábalos eran los responsables del partido.

Lo que descarta la documentación del PSOE es que en su caja en efectivo hubiera chistorras, es decir, billetes de 500 euros

Así es. La metodología lo hace imposible. Porque el partido le pedía al banco que le diera el dinero en efectivo y en las salidas quedaba acreditado la cuantía de los billetes que eran de pequeña cuantía. No hay ningún billete de 500. Koldo decía que le daba vergüenza que el partido era el que le estaba dando los billetes de 500. Podría utilizar la salida de efectivo como excusa para colocar esas chistorras al mercado y decir que provenían del PSOE.