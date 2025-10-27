María Guardiola convoca elecciones en Extremadura el 21 de diciembre: las razones

La campaña electoral comenzará el 5 de diciembre, el día del cumpleaños de Guardiola.

Guardiola ha aseverado que "no tiene "ningún miedo" a escuchar a los extremeños" y que aspira "a tener la confianza mayoritaria, claro que sí".

Compartir







La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha convocado elecciones anticipadas para el domingo 21 de diciembre de 2025 ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos para el próximo ejercicio y evitar el bloqueo en el buen momento económico y social que vive la región.

En una comparecencia convocada de urgencia, Guardiola ha comunicado que este lunes ha firmado el decreto de convocatoria de elecciones a la Asamblea de Extremadura, en la que mañana se iba a debatir las tres enmiendas a la totalidad a las cuentas presentadas por la oposición: PSOE, Vox y Unidas.

Guardiola ha aseverado que "no tiene "ningún miedo" a escuchar a los extremeños" y que aspira "a tener la confianza mayoritaria, claro que sí".

El decreto, que conlleva la disolución de la Asamblea, se publicará este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y entrará en vigor en ese momento. La campaña electoral comenzará el 5 de diciembre, el día del cumpleaños de Guardiola, según ha dicho, y finalizará el 19 de diciembre. El número de diputados a elegir será de 65, 36 por la circunscripción de Badajoz y de 29 por la de Cáceres.

Tras la salida de Vox del gobierno de coalición, Guardiola ha gobernado en minoría parlamentaria, al contar con 28 diputados, al igual que el PSOE. El partido de Santiago Abascal tenía cinco escaños y cuatro Unidas.

Guardiola, que este año ha gobernado con unas cuentas prorrogadas, ha subrayado que sin presupuestos no tienen herramientas para seguir creando empleo, mejorar los servicios públicos y proteger a las familias. Por ello, según ha dicho, convocó a los presidentes de los grupos parlamentarios para abrir las negociaciones de los presupuestos y fue "muy clara" con ellos, ya que les planteó que había dos caminos: o construir o bloquear.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

La presidenta extremeña, que ha resaltado que fue transparente y honesta con ellos en la reunión, a la que no se presentó ni Vox ni el líder socialista, Miguel Ángel Gallardo, aunque sí hubo una representación del PSOE, ha manifestado que no se guardó "ninguna carta".

En esa reunión les puso sobre la mesa que había presupuestos o adelantaba las elecciones, lo que la oposición calificó como un "chantaje".

A juicio de Guardiola, la respuesta a la invitación al diálogo para aprobar los presupuestos más cuantiosos de la historia -8.657 millones de euros, casi un 6,6 % más- ha sido el "desprecio y crispación", a pesar de la reuniones mantenidas, y, por último, las enmiendas a la totalidad.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

A la pregunta de por qué ha esperado al resultado de las votaciones de las enmiendas, Guardiola ha considerado que han tendido la mano "hasta el final", pero la oposición se ha negado a retirar las enmiendas, y no están para hacer "perder el tiempo" a los extremeños.

Ha comentado que los "caprichos ideológicos" podrían hacer que no prosperase ninguna enmienda, pero ha advertido de que los partidos de la oposición han sido "contundentes" en el sentido de que no iban a apoyar los presupuestos.

"El bloqueo beneficia a los que exclusivamente piensan en encuestas", ha dicho Guardiola, que ha resaltado que para ellos Extremadura es lo primero, por encima de cualquier "cálculo político".

En su opinión, hay una "realidad incuestionable", que Extremadura crece, mejora y avanza, como demuestran los datos de desempleo o de exportaciones, y que ha dejado de ser el "farolillo rojo permanente".