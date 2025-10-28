Koldo García se dedica ahora a la agricultura y vende las cajas de fruta a 22 euros.

Entre las frutas que cultiva se encuentran la pitaya, el kiwi, fruta de la pasión, aguacate y olivas.

Koldo García se dedica ahora a la agricultura. En concreto a los Kiwis, a la fruta de la pasión y otros productos como el Aguacate. El periódico ABC, que ha dado a conocer este vídeo, explica que el exasesor de Ábalos los cultiva en dos de sus fincas y que después, los recoge y los reparte en una furgoneta por fruterías de la zona. La fruta de la pasión es uno de los más solicitados hoy en la agricultura.

Según ABC, Koldo se levanta a las 5:00 horas dentro de una rutina que le lleva largas horas y le despeja la mente más allá del caos mediático que le rodea. Koldo cultiva esas parcelas desde hace cuatro años en una rutina que parece más cerca de los kiwis que de las "lechugas" y las "txistorras". "No sé qué hacer, ¿las cojo ya o espero?", se pregunta mientras enfoca con su cámara una de las plantaciones

El día en el que declaró ante el Tribunal Supremo, Koldo García ya dijo que había comenzado una nueva vida, que no tenía dinero mientras está a la espera de las sentencias judiciales de las investigaciones por presunta pertenencia organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Koldo comentaba entonces que en los últimos meses había logrado perder 18 kilos gracias a una "férrea dieta" y a su "duro trabajo" en el campo durante el verano. Y a fe que lo del campo, al menos, era cierto.

Koldo comercializa estas frutas y cobra por cada caja 22 euros, además de vender plantones a tres euros por si alguien quiere cultivar las plantas. "De aquí saco un dinero que me viene muy bien", reconoce en el medio.