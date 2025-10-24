Gabriel Cruz 24 OCT 2025 - 17:09h.

España entra en el grupo de países occidentales autorizados para ofrecer comunicaciones seguras a la OTAN, a la UE y a los servicios de emergencias nacionales

SpainSat NG II de Hisdesat, el lanzamiento que culmina el momento más importante de la industria aeroespacial española

Cabo CañaveralEsta madrugada ha despegado desde Cabo Cañaveral, en Florida, uno de los satélites más avanzados del mundo, y es español. Se trata del SpainSat-2, un proyecto que proporcionará comunicaciones seguras a las Fuerzas Armadas españolas y a los países aliados, un salto tecnológico que sitúa a España entre las potencias espaciales dentro del ámbito de la defensa.

Desde la base estadounidense, el periodista Gabriel Cruz ha seguido el lanzamiento: “El lanzamiento ha sido todo un éxito, gran alegría en la comitiva española, sobre todo entre los representantes del seguro del satélite”. Añadía que el aparato “ya está orbitando alrededor de la Tierra, haciendo circunferencias cada vez más anchas hasta alcanzar una distancia de unos 36.000 kilómetros”.

Comunicaciones seguras para la OTAN

A partir de ese momento comenzará a proporcionar comunicaciones seguras a la OTAN, dentro de una inversión de unos 2.000 millones de euros que, según Cruz, “también tiene su impacto en la industria civil aeroespacial española”.

El lanzamiento se produjo de madrugada, bajo el cielo oscuro de Florida. “Cae la noche en Cabo Cañaveral (EEUU), y de repente, la luz”, narraba el corresponsal. El cohete, de más de 500 toneladas de peso, de las cuales 400 son solo de combustible, alcanzó una velocidad de 10.000 kilómetros por hora. En unos meses, el satélite será controlado desde Hoyo de Manzanares (Madrid), donde ya se gestiona su gemelo, el SpainSat, lanzado el pasado mes de enero.

“Nos va a dar una cobertura de dos tercios del planeta"

El capitán de fragata, Lorenzo Ruiz López, explicaba la relevancia estratégica del proyecto: “Nos va a dar una cobertura de dos tercios del planeta, comunicaciones seguras para el Ministerio de Defensa y los países aliados.”

Los países que utilicen esta red de comunicaciones deberán pagar por el servicio. Estados Unidos es el segundo cliente después el Ministerio de Defensa español. España ha participado en prácticamente la mitad del proyecto, valorado en 2.000 millones de euros, que “ayuda a que toda la industria espacial nacional se desarrolle y gane competitividad”, según el militar.

Los dos SpainSat son considerados los satélites más avanzados de Europa en comunicaciones seguras, imposibles de interferir. No pueden ser perturbadas, como ha hecho ahora Rusia con Alemania.

Gracias a este lanzamiento, España entra en el grupo de países occidentales autorizados para ofrecer comunicaciones seguras a la OTAN, además de poder prestar servicio a la Unión Europea y a los servicios de emergencias.