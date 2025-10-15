Barcelona arde en la huelga general por Palestina: ¿Por qué España se manifiesta tras el alto al fuego?

cuatro.com 15 OCT 2025 - 20:25h.

Concentraciones por todo el país para reclamar la libertad del pueblo palestino y que éste tenga participación en la reconstrucción de Gaza tras el acuerdo de alto el fuego

Manifestaciones en todo el mundo por Palestina

EspañaEspaña llevaba 13 años sin convocar una huelga general. Desde el 14 de noviembre de 2013 en la que tuvo lugar la última en protesta contra las políticas de austeridad impuestas por el gobierno de Mariano Rajoy. Hoy, 15 de octubre, se anunciaba un paro general en apoyo al pueblo palestino. Realmente, los paros laborales eran de entre dos y cuatro horas -en la convocatoria de UGT y CCOO-, y de 24 horas por parte de la CGTG, Solidaridad Obrera y el sindicato de Estudiantes, entre otros.

La pregunta es: ¿Por qué se ha celebrado una huelga general si se ha llegado a un acuerdo de paz en Gaza?

Los propios manifestantes justifican el paro. La libertad, la autonomía real y propia para Palestina es una de las razones. Otra que "se prohíba al ejército israelí su presencia en la Franja de Gaza, así como en los territorios palestinos ocupados" o lograr un acuerdo de paz más ambicioso del obtenido el pasado fin de semana. Los manifestantes y convocantes consideran que el acuerdo de paz que se ha firmado recientemente "no garantiza los derechos de pueblo palestino".

Miles de trabajadores y estudiantes se han movilizado en las calles, con paros parciales y en algunos casos secundando un día de huelga general, en favor de la paz en Gaza y por la justicia y el respeto a los derechos humanos del pueblo palestino. Organizaciones sociales, sindicatos y asociaciones de estudiantes han denunciado por las calles de toda España el "genocidio" cometido por Israel contra Palestina y han avisado de que el reciente acuerdo de paz firmado que ha conllevado la liberación de rehenes no puede significar impunidad para el gobierno israelí.

incidentes en Barcelona

Los momentos de más tensión se han vivido en Barcelona donde los manifestantes han utilizado los contenedores de basura como barricadas para cortar la avenida Tarragona, utilizando también bengalas y prendiéndoles fuego.

Los bomberos de Barcelona se han desplazado hasta el lugar para apagar el fuego y tratar de restablecer la circulación tras el paso de la manifestación. En total, unas 15.000 personas, según cifras oficiales de la Guardia Urbana, y más de 50.000 según los organizadores, protestan por las calles de la ciudad para "poner fin al genocidio en Gaza", después de jornada de huelga convocada por diversos sindicatos.

Con grafitis, palos, piedras y hasta a patada limpia algunos de ellos pintan y rompen escaparates de negocios vinculados con Israel. A primeras horas de la mañana se han producido cortes de carretera y el bloqueo a los accesos al Puerto de Barcelona y a la Universidad Autónoma.

Los estudiantes catalanes también ha partido desde la plaza Universitat hasta la Estación de Sants y han llamado a un boicot contra Israel. En Barcelona la manifestación ya se ha producido este mediodía, desde las sedes de UGT y CCOO hasta la representación europea, en el paseo de Gràcia, donde los dirigentes sindicales han entregado un manifiesto en el que reclaman que la tregua actual sea "permanente y verificable".

Detenciones en Valencia en las calles en el encuentro contra el Hapoel Tel Aviv

Protestas contra Israel en Valencia con un encuentro de baloncesto contra el Hapoel Tel Aviv que se celebra a puerta cerrada para evitar incidentes aunque eso no ha impedido los enfrentamientos y algunas detenciones.

En Madrid, los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, han participado en la concentración a las puertas del Hospital del Niño Jesús en Madrid, acompañados por el embajador de Palestina, Husni Abdel Wahed. Álvarez ha avisado de que los acuerdos de paz son de "una debilidad absoluta" y ha llamado a lograr una "paz sobre bases sólidas", mientras que Sordo ha señalado que "solo a través de la presión se puede detener definitivamente la barbarie que hemos vivido en estos últimos dos años".

El Sindicato de Estudiantes convocaban un paro de 24 horas en 40 ciudades españolas y miles de jóvenes estudiantes marchaban también este mediodía por la calle madrileña de Atocha bajo la pancarta 'Pararlo todo para parar el genocidio' y con carteles como 'La paz de los genocidas es una farsa'. Con cánticos como '¡Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá!', los estudiantes han apoyado un manifiesto que afirma que tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pretenden "hacerles tragar con un 'acuerdo de paz' que exculpa a los genocidas de sus crímenes".

En Andalucía, el Sindicato de Estudiantes y la CGT y las centrales UGT y CCOO han salido, por separado, a las calles de las diferentes capitales para mostrar la solidaridad con Palestina y mientras en Sevilla los estudiantes han reunido a más de 2.500 personas. Además, según la Policía Nacional, en Granada se han congregado a cerca de 3.000 personas.

En Galicia se han vivido diferentes huelgas y actos reivindicativos y en Navarra se ha visibilizado una manifestación con 10.000 personas, según la delegación del Gobierno, que se ha abierto con una gran bandera palestina y una pancarta con el lema ¡Stop genocidio! Langileok Palestinarekin" (Los trabajadores con Palestina).

En Palma, miles de personas han salido a la calle para pedir el boicot a Israel en un manifestación convocada coincidiendo con la huelga general por la misma causa. La marcha, convocada por Coordinadora Obrera Sindical (COS), STEI CGT y otros colectivos y sindicatos, ha comenzado en la plaza de España a las 18.30 horas y ha discurrido por las calles de la ciudad a gritos de "Desde el río hasta el mar, Palestina libertad". Un poco más tarde, en la plaza del Olivar, más de un centenar de personas se han concentrado para reclamar la libertad del pueblo palestino y que éste tenga participación en la reconstrucción tras el acuerdo de alto el fuego. En esta concentración, convocada por los sindicatos UGT y CCOO, el secretario general en Baleares del primer sindicato, Pedro Homar, ha calificado de positiva la respuesta de la ciudadanía ante la huelga general.

Los paros han llegado al Congreso de los Diputados

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, han dejado el hemiciclo a las 10:30 horas, en mitad de la sesión de control, para congregarse ante las escalinatas del Congreso junto a diputados de Sumar, EH Bildu y BNG.

Una representación de parlamentarios socialistas también ha salido momentáneamente del hemiciclo para mostrar su apoyo a Gaza.

En Las Cortes Valencianas se ha vivido un momento de tensión cuando el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha acusado al diputado del PP Manuel Pérez Fenoll de decirle "qué gordito has salido de Auschwitz" al parlamentario de la coalición y activista que participó en la Flotilla Global Sumud, Juan Bordera.