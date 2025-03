El ministro Ángel Víctor Torres anuncia que padece cáncer: "Va a salir bien"

"Estos días me han llamado algunos compañeros preocupados porque les llegaban rumores sobre mi estado de salud, y quiero compartir aquí, que esta es mi casa, lo he hecho lógicamente con mis amigos, con mis familiares, que sí, me he hecho unas pruebas médicas que han culminado que tenemos un cáncer", ha informado Torres durante el congreso del PSOE en Canarias, que se celebra este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria.