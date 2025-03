Ahora, el tribunal les absuelve. La Audiencia Provincial de Madrid no ve el delito de estafa porque considera que los acusados no estaban obligados a hablar con el ayuntamiento de su comisión. El delito de falsedad en documento mercantil también se queda en nada para ambos.

La Sala ha considerado que no resulta probado que Alberto Luceño y Luis Medina aseguraran a Elena Collado, la persona que llevó la negociación, que no cobrarían ningún tipo de comisión.

En conclusión, entiende el Tribunal que no hay estafa, "puesto que los acusados no estaban obligados a poner de manifiesto a la entidad compradora que cobrarían del vendedor una comisión ni su importe, por lo que no hay engaño por omisión típico y que la compra se decidió por parte de la entidad SFM en consideración a dos condiciones básicas en el contrato de compraventa, básicamente sobre la cosa vendida y el precio, condiciones que conocía y pudo negociar o simplemente no aceptar".