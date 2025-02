Para los investigadores, él es el cerebro de la investigación . Luceño ha apuntado que no quería estafar a nadie y que podría haber ganado mucho más si lo hubiese hecho. "Si hubiera pretendido estafar, hubiera ofrecido los 26 artículos del cuadro de suministros. Hubiera ganado mucho más. Él es el facilitador, sin él no hay negocio y por eso cobra. Es el primero que se pone en contacto con el Ayuntamiento. La garantía era tener una persona de confianza", ha recalcado.

El procesado ha destacado que él no supo nada hasta que le mandan el correo de Elena Collado, la jefa de compras en el consistorio: "Yo hasta el 22 de marzo no existo. No sé con quién contacta (Medina). El correo del día 18 yo no estoy. Aparezco el día en el que me da el correo de Elena Collado". Luceño ha resaltado que, cuando se produjo el contratiempo con uno de los lotes de guantes, se procedió a la devolución del dinero después de que Collado le alertara.