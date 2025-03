El Gobierno considera que los términos del acuerdo son muy importantes porque la proposición demuestra que en el centro están los derechos humanos. Unos valores que defiende el Ejecutivo. Insisten en que no es una cesión sino una delegación de competencias . Así, dicen que las competencias son del Estado pero que las gestiona la comunidad en colaboración de la administración general y respetando la constitución.

“Me gusta ser muy exquisita con el lenguaje. Hablamos de una delegación de competencias que se contempla en la Constitución, en el artículo 150.2. Es una delegación de competencias no una cesión, no se cede el control de frontera. Los mossos estarán y actuarán en fronteras en el marco de la aplicación de las competencias de esta ley ”, sostiene Elma Saiz, ministra de Migraciones.

Pero el PP no está solo en esto. Podemos ya avisa que este pacto con Junts -al que califica de partido antinmigración que compite con la ultraderecha catalana, no se hará con sus votos y sin ellos la ley no sale.