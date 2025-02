Ábalos ha asegurado que no tiene dinero y que los únicos ingresos que recibe son los de su sueldo de diputado. El exministro ha resaltado que no tiene ningún depósito fuera de España y ha ratificado todo lo que ya dijo el pasado mes de diciembre. También ha negado ante el juez cualquier tipo de encuentro con prostitutas en el piso alquilado por Aldama.

A las 09:33 horas de la mañana, José Luis Ábalos ha llegado al Tribunal Supremo acompañado de su abogado y sin inmunidad parlamentaria . Decenas de periodistas han esperado en las puertas pero el diputado del Grupo Mixto no ha querido hacer declaraciones.

Ábalos se ha quejado ante el juez de las últimas informaciones publicadas sobre él. El medio ‘The Objective’ ha asegurado que escogió a su antigua pareja Jessica de un catálogo de prostitutas que tenía Koldo en su móvil. Por lo demás, se ha ratificado en su primera declaración, cuando acudió de forma voluntaria. Así, ha reiterado que no ha recibido comisiones de Víctor de Aldama por contratos públicos.

El juez ha preguntado a Ábalos sobre un chalet en Perú y el exministro ha subrayado que sí hay un terreno a su nombre pero por un motivo circunstancial. El diputado ha destacado que la fundación para el desarrollo, a la que estaba destinado ese terreno, no podía registrarlo porque no tenía personalidad jurídica. Esa operación se hizo hace más de 20 años y actualmente solo cuenta con un edificio de aulas de la fundación 'Fiadelso', pero que no consta oficialmente porque nunca se legalizó.