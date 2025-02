La tributación del salario mínimo que enfrenta al Gobierno llega al Congreso

El choque en el seno del Gobierno por el impuesto al salario mínimo ha llegado este miércoles al Congreso . Aunque PSOE y Sumar, los socios de coalición, se han esforzado en escenificar normalidad, lo cierto es que Pedro Sánchez no rectifica. Fuentes de Moncloa afirman que no hay marcha atrás y que, entre sus planes, no está el de rectificar.

Risas en el hemiciclo e incluso respuesta de Pedro Sánchez a la pregunta de si hay crisis con Sumar, “en absoluto” , ha dicho en los pasillos del Congreso. No ha habido tanta suerte con otros miembros del Gobierno, que no han querido responder a los periodistas. Tampoco han querido echar más leña al fuego las protagonistas del choque que hoy si coinciden en destacar en que lo importante es la subida dl SMI.

Pero no solo el Partido Popular ha criticado a los socialistas, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido al PSOE que "deje de cargarla". "Me van a permitir que sea maleducado; le he pedido al PSOE que deje de cagarla", ha respondido en los pasillos, pero ha preferido no sacar este asunto durante la pregunta oral que ha dirigido a Sánchez justo después en el hemiciclo.