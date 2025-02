Nuevo rifirrafe en el Gobierno por la tributación del Salario Mínimo Vital

Esta discrepancia se ha escenificado en la sala de prensa tras el Consejo de Ministros. Primero Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha dejado claro que no comparten esa decisión del ministerio de Hacienda, se ha quejado de que se han enterado a través de los medios de comunicación y ha dejado claro que van a plantar cara a esa tributación del SMI, de hecho, Sumar ya ha anunciado que van a presentar una proposición de ley para frenarla en el congreso.

"No puedo desvelar el contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí digo que no hubo ni deliberación ni comunicación con ninguna de las partes que componemos el espacio de Sumar en el Gobierno", ha lamentado tras reconocer que se ha enterado de esta decisión, comunicada por Hacienda esta mañana, a través de los medios de comunicación.