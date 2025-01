El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , plantea una batalla contra los propietarios de las redes sociales, a quienes ha definido como “ tecnomultimillonarios ”. El jefe del Ejecutivo propone varias medidas como la obligación de rendir cuentas si no cumplen las normas y acabar con el anonimato en las plataformas. Según informa Carlota Núñez, Sánchez ha dado un discurso duro acusando de jugar sucio y querer erosionar la democracia a los propietarios de estas empresas.

"Sé que no va a ser sencillo, lo sé, estamos todos un poco asustados porque las personas a las que nos enfrentamos son muy poderosas, tienen recursos financieros y tecnológicos casi ilimitados, aliados muy peligrosos y no están jugando limpio", afirma Sánchez, quien quiere combatir las fake news con tres medidas. Un ataque directo en el que no ha mencionado ni a Elon Musk ni a Donald Trump.