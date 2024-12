Los pueblos que generan la mayor parte de la energía eólica en España

La eólica es una energía renovable que se puede obtener en prácticamente todo el planeta, es inagotable y reduce el uso de combustibles fósiles. No emite sustancias tóxicas ni contamina el aire , tampoco el agua. La energía eólica es una energía que evita contaminar el agua y el viento, aunque no es la única que se considera no contaminante, también en este grupo están la hidráulica, la solar, la biomasa y la geotermia, que emplea la energía producida bajo la tierra.

Los muchos beneficios que aporta no implican que no tenga ciertos inconvenientes, el más evidente es la necesidad de una infraestructura concreta para obtenerla, no todos los lugares son apropiados para los aerogeneradores, que necesitan su espacio, además, su producción es variable, no siempre hace el mismo viento. También puede afectar a la fauna de la zona, produce ruidos y contaminación visual.