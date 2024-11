Carlos Mazón cambia de estrategia y planta cara al Gobierno: el General Jefe de la UME le contradice

Carlos Mazón cambia de estrategia política y planta cara la Gobierno echando balones fuera. El presidente de la Generalitat ha defendido su discutida gestión de la DANA criticando al Ejecutivo de Pedro Sánchez, afirma que si pidió la movilización de la UME desde el primer momento y que no le compete qué número de efectivos utilizar. El General Jefe de la UME le ha contestado: “Puedo tener 1.000 soldados en la puerta, pero no puedo entrar sin autorización”.

El presidente de la Generalitat da un giro en su discurso. Carlos Mazón ha defendido su gestión de la tragedia y ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez. Sobre la activación o no del Ejército , Mazón afirma que si pidió la actuación de la Unidad Militar de Emergencias desde el primer momento y que no le compete a él qué número de efectivos movilizar.

"Yo puedo tener mil soldados en la puerta de la emergencia, pero no puedo entrar legalmente hasta que el director de la emergencia me autoriza", ha proclamado el jefe de la UME, que ha reconocido que su unidad no intervino rápidamente.