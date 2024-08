Pleno de investidura: Salvador Illa reclama la aplicación "ágil, rápida y sin subterfugios" de la Ley de Amnistía

La segunda prioridad es profundizar en la cohesión de la sociedad catalana para que "sea más integradora, no excluya a nadie y no deje brechas en las que "arraigue el discurso de odio de la extrema derecha", por lo que se ha comprometido a garantizar trabajo, vivienda y seguridad.

El portavoz del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, ha avisado al PSC de que perderá el apoyo de ERC si no cumplen el pacto: "No duden que no nos temblará el pulso si no aplican aquello acordado".